Fiji, Çin-Fiji işbirliğine yeni ivme kazandırmak istiyor

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SUVA, 3 Şubat (Xinhua) -- Fiji Başbakan Yardımcısı Manoa Kamikamica, tek Çin ilkesine sıkı şekilde bağlılıklarını sürdürdüklerini ve Çin-Fiji kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yeni ivme kazandırmaya istekli olduklarını söyledi.

Kamikamica, söz konusu açıklamayı Cuma günü Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Başkanı Luo Zhaohui ile görüşmesinin ve ilgili işbirliği belgelerini imzalamasının ardından yaptı.

Çin tarzı modernleşmenin, gelişmekte olan ülkeler için yeni bir seçenek sunduğunu kaydeden Kamikamica, Fiji'nin Çin'in yönetişim deneyiminden yararlanmaya istekli olduğunu belirtti.

Kamikamica, ülkesinin çeşitli alanlarda Çin'le tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve Çin tarafından önerilen önemli inisiyatiflere katılmaya hazır olduğunu vurguladı.

Luo ise Fiji'nin tek Çin ilkesine olan bağlılığını takdir ettiklerini ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkıda bulunmak üzere Fiji'yle çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Luo, imkanlar çerçevesinde, Fiji'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına daha fazla yardım sağlamaya ve tarım, altyapı ve eğitim gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye de istekli olduklarını belirtti.

Diğer Fijili yetkililerle de bir araya gelen Luo, Fiji'de Çin destekli projeleri ziyaret etti.