Fikret Orman'dan Uyuşturucu İddialarına Yanıt
Fikret Orman'dan Uyuşturucu İddialarına Yanıt

26.03.2026 18:59
Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, uyuşturucu kullanmadığını ve iftiraya uğradığını belirtti.

ÜNLÜLERE yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Orman ifadesinde, "Maddi durumum el vermesine rağmen çocuklarımın tüm eğitim hayatını uyuşturucu vs. gibi kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için Türkiye'de devam ettirdim. Son olarak da her ikisi de Koç Üniversitesi'nden mezun oldu. 58 yaşındayım. Benim yukarıdaki ifadelerde geçtiği şekilde bir hayatım kesinlikle olmadı. İş hayatı haricinde sadece ailem ile vakit geçiririm. Gözaltına alınma sürecinde polisler evime geldiklerinde kendilerine yardımcı olmak için telefon ve şifresini kendi rızam ile paylaştım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'İKİMİZDE SAĞLIKLI YAŞAMA ÖNEM VERMEKTEYİZ'

Soruşturma kapsamında G.C. isimli kişinin ifadesinde Fikret Orman isimli kişinin uyuşturucu madde kullandığını çevremdeki kadınlardan duyuyordum. Onur Y. isimli kişi, kadınlara söylerdi şeklindeki beyanı sorulan Orman ifadesinde, "Onur Y. isimli kişinin de kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir kişi ile tanışmadım. G.C. İsimli kişinin de kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim bulunmamaktadır. Güzide Duran ile 2021 yılı mayıs ayından beri birlikteyiz. Bu zaman zarfında kendisinin de uyuşturucu veya uyarıca madde kullandığını görmedim. Aksine ikimizde sağlıklı yaşama önem vermekteyiz" dedi.

'POLİSLER EVİME GELDİKLERİNDE TELEFON ŞİFRESİNİ KENDİ RIZAM İLE PAYLAŞTIM'

Orman İfadesinde, "Adli Tıp Kurumu'na gerekli testleri verdim. Zira test sonuçları çıktığında bu anlatılan ifadelerin ve olayların hayal ürünü olduğu ortaya çıkacaktır. Hakkımda verilen ifadelerin tamamen hayal ürünü olduğu ve bana bu şekilde itibar suikasti yapıldığını düşünüyorum. Hakkımda beyan veren şahısların kim olduklarını bilmemekle beraber kendi menfaatleri veya başka bir amaçla böyle yalan beyanlarda bulunmuş olabilirler. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hatta yukarıda da belirtmiş olduğum üzere görmedim ve yanımda da kimse kullanmadı. Ben sağlıklı yaşama önem veririm. sporun içinde de bulundum. Yıllarca başkanlık görevinde de bulundum. Benim Türkiye'de Tekirdağ Çorlu, Bursa, Aksaray, Gemlik, Bodrum, Konya'da üretim tesislerim ve çeşitli işyerlerim mevcuttur. Yine yurtdışında Meksika, İngiltere ve Hindistan'da sanayicilik yaptığımdan dolayı üretim tesislerim ve çeşitli şirketlerim mevcuttur. Bundan dolayı da çok yoğun bir iş hayatım bulunmaktadır. Bundan dolayı da çok fazla seyahat etmekteyim. Örneğin Meksika'da ki iş yerlerime gittim ve pazartesi günü ABD üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptım. 2 çocuk babasıyım. Maddi durumum el vermesine rağmen çocuklarımın tüm eğitim hayatını uyuşturucu vs. gibi kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için Türkiye'de devam ettirdim. Son olarak da her ikisi de Koç Üniversitesi'nden mezun oldu. 58 yaşındayım. Benim yukarıdaki ifadelerde geçtiği şekilde bir hayatım kesinlikle olmadı. İş hayatı haricinde sadece ailem ile vakit geçiririm. Gözaltına alınma sürecinde polisler evime geldiklerinde kendilerine yardımcı olmak için telefon ve şifresini kendi rızam ile paylaştım. Burada dikkat çekmek istediğim husus benim kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka mugayir hiçbir durumumun olmamasıdır" dedi.

Kaynak: DHA

