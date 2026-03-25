Fikret Orman Gözaltına Alındı

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Orman'ın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
