Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı

Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen çalıştayda fikri mülkiyet suçları ve halk sağlığı ele alındı.

ANKARA'da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü tarafından 'Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, Uluslararası Markalar Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların temsilcileri, diplomatik temsilciler, emniyet personeli, bakanlık uzmanları, meslek birlikleri, e-ticaret platformları, ulusal ve uluslararası marka temsilcileri katıldı. Program kapsamında kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, özel sektör, akademi ve hak sahipleri arasında sürdürülebilir iş birliğini güçlendirmek, fikri mülkiyet suçlarıyla mücadelede ortak stratejiler geliştirmek ve sahte ürünlerin halk sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin uluslararası farkındalığı artırmak amaçlandı. 30 Temmuz'da sona erecek ve 12 panelden oluşacak çalıştaya, yurt dışından 20 konuşmacı olmak üzere alanında uzman 53 konuşmacı katılım sağlayacak. Çalıştayın ilk gününde sahte ilaçlar, sahte tıbbi cihazlar, sahte tohumlar, sahte tarım ilaçları, sahte kozmetik ürünleri, sahte oyuncaklar, sahte temizlik ürünleri, sahte tekstil ürünleri ve diğer tüketici ürünlerinin insan sağlığı, çevre, tarım ve kamu güvenliği üzerindeki etkileri, bilimsel ve uygulamaya dönük oturumlarla değerlendirildi.

'ÜLKELERİN GÜVENLİĞİNE KASTETMEKTEDİR'

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesinin sağlık sistemine, ilaç tedarik zincirine ve devletin denetim kapasitesine olan güveni derinden sarstığını, ciddi bir kamu güvenliği tehdidi oluşturduğunu söyledi. Fidan, "Dolayısıyla fikri mülkiyetin tavizsiz bir biçimde korunması, basit bir hukuki usul değil; milletimizin yaşam kalitesini, gıda ve ilaç emniyetini, nihayetinde ise devletimizin vatandaşına sağladığı koruma kalkanını ayakta tutan, hayati bir zorunluluktur. Tam da bu noktada, halk sağlığını hedef alan bu gayrihukuki yapı, ülkelerin ekonomik bağımsızlığına ve güvenliğine kastetmektedir. Zira korsan ve sahtecilik; kayıt dışı ekonomiyi besleyip, vergi kayıplarına yol açarken, elde edilen gayrimeşru kazançla organize suç şebekelerine ve terörün finansmanına doğrudan kaynak sağlamaktadır" dedi.

Emniyet teşkilatı olarak, sınai mülkiyet ve telif hakları kapsamında yürütülen çalışmaları, ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir koordinasyon içerisinde, sürdürdüklerini belirten Fidan, "Bu küresel iş birliğinin, en somut örneklerinden biri olarak; Interpol ve Europol koordinasyonunda gıda güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen, 15'inci OPSON Operasyonu'nu ve yasa dışı, ruhsatsız, standart dışı veya sahte farmasötik ürünlere karşı düzenlenen 18'inci PANGEA operasyonlarını başarıyla yürüttük. Emniyet teşkilatımızın üstün operasyonel gücü, devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü etkin koordinasyon, uluslararası iş birliği ve suçla mücadeledeki tavizsiz kararlılığımızla suç odaklarına karşı mücadelemizi yürütüyoruz" diye konuştu.

'TOPLUMSAL FARKINDALIĞI MERKEZE ALMALIYIZ'

Fidan, suçun yöntem değiştirdiğini ifade ederek, "Karşımızda sadece fiziki sınırlar içinde kalan bir tehdit yok. Dijitalleşen, anonimleşen ve ulus aşırı boyut kazanan suç dinamikleri, klasik güvenlik yaklaşımlarının ötesinde bir mücadeleyi zorunlu kılıyor. Biz Emniyet teşkilatı olarak; bu yeni nesil tehditlere karşı, teknolojik altyapımıza, devasa yatırımlar yapıyor, personelimizin hizmet içi eğitimlerini çağın gereksinimlerine göre güncelliyor ve uluslararası iş birliklerimizi her geçen gün artırıyoruz. Bilgi paylaşımı, ortak operasyonlar, kapasite geliştirme faaliyetleri, eğitim programları, teknik destek çalışmaları ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması yoluyla hem ülkemizin güvenliğine katkı sunuyor hem de dost ve kardeş ülkelerin kapasitesinin daha da geliştirilmesine destek veriyoruz. Fikri mülkiyet suçlarıyla mücadelemizi, hiçbir taviz vermeden, kesintisiz bir kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Fidan ayrıca, "Toplumsal farkındalığı bu mücadelenin merkezine yerleştirmek zorundayız. Vatandaşlarımızın sahte ürünlere karşı sergileyeceği farkındalık, mücadelemizin sahadaki etkisini, toplumsal bir hassasiyetle taçlandırmaktadır. Bu haksız kazanç ağlarının karşısında durmak, emeği aslıyla yaşatmak ve üreticimizin alın terini koruyacak bir toplumsal bilinç oluşturmak, en önemli görevlerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Sıcaktan kavrulanlar dikkat Tarih verildi, hava soğuyor Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor
Amasya’da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 13:23:22. #7.12#
SON DAKİKA: Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.