Fil Saldırısında Tekniker Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 7 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde özel bir güvenlik cihazı şirketinde tekniker olarak çalışan bir kişi, bir fil tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Demiryolu hatlarında fil ölümlerini önlemeye yönelik güvenlik testleri yapan bir tekniker, orman müdürlüğü tarafından evcilleştirilmiş bir filin saldırısına uğradı.

Polisin verdiği bilgilere göre, tren olay yerine yaklaştığı sırada fillerden biri saldırganlaşarak teknikeri hortumuyla yakaladı ve yere fırlatarak ezdi.

Emekli albay olan teknikerin, demiryolu rayları yakınında hayvan hareketlerini tespit edecek bir saldırı algılama sistemi kurma sözleşmesi imzalamak için testlere katıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz ay Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde bir grup Hindu, vahşi filler tarafından saldırıya uğramış, olayda beş kişi hayatını kaybederken birçok kişi de yaralanmıştı.

Hindistan genelinde giderek artan insan-hayvan çatışmalarında her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor.