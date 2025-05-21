Fildişi Sahili Yatırımcılar için Cazibe Merkezi - Son Dakika
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Fildişi Sahili Yatırımcılar için Cazibe Merkezi

Fildişi Sahili Yatırımcılar için Cazibe Merkezi

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Toure, Fildişi Sahili'nin ekonomik potansiyelini vurguladı.

21.05.2025 11:27
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GÖKHAN KAVAK/AHMET EMİN DÖNMEZ - Fildişi Sahili Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faman Toure, ülkesinin, Afrika'nın ekonomik kalkınmasının önündeki küresel engellere rağmen yatırımcılar için büyük potansiyel taşıdığını belirtti.

Toure, Afrika'nın ekonomik kalkınmasının önündeki engelleri ve Fildişi Sahili'nin bu zorluklara karşı aldığı önlemleri AA muhabirine değerlendirdi.

Ülkesinin sanayi, enerji, sağlık ve lojistik gibi sektörlerde yatırım fırsatları sunduğunu ifade eden Toure, Fildişi Sahili'nin genç ve dinamik nüfusu, zengin doğal kaynakları ve tarıma elverişli topraklarıyla yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

"Açık ekonomik model uyguluyoruz"

Yatırım ve ekonomi açısından Fildişi Sahili'nin Batı Afrika'da önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Toure, "Dünya çapında kakao ve ananas üretiminde lider konumdayız. Abidjan ve San Pedro'da iki limanımız bulunmakta ve ülkenin kuzeyinde, denize kıyısı olmayan ülkelere hizmet verecek şekilde Ferkessedougou yakınlarında bir liman daha inşa ediyoruz. Fildişi Sahili fırsatlar ülkesidir." ifadelerini kullandı.

Şirketlerin kurulmasını ve büyümesini teşvik eden çok açık bir ekonomik model uyguladıklarının altını çizen Toure, şunları kaydetti:

"Fildişi Sahili hükümeti, yatırımcıları çekmek ve altyapıları geliştirmek için kapsamlı reformlar başlattı. Son yıllarda devlet tarafından başlatılan birçok iddialı ve yapılandırıcı reform bulunmakta. Özellikle kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi politikası, şirketler için tek bir formalite çerçevesinin oluşturulması ve Fildişi Sahili'nin uluslararası göstergelerdeki sıralamasının önemli ölçüde iyileştirilmesi gibi gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz."

Toure, bu kazanımları pekiştirmek ve artırmak için bazı tamamlayıcı eylemler düşünülmesi gerektiğini kaydederek, "Öncelikle, ekonomik idarenin modernizasyonunu, prosedürlerin basitleştirilmesi ve dijitalleştirilmesi yoluyla vergi reformlarını güçlendirerek daha öngörülebilir, adil ve üretken yatırımı teşvik eden bir vergi sistemine yönelmek, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemlidir." diye konuştu.

"Afrika, dünya genelindeki ekilebilir arazilerin yaklaşık yüzde 60'ına sahip"

Afrika'nın doğal kaynaklar açısından gaz, petrol, altın, elmas, demir, manganez ve uranyum gibi zenginliklere sahip olduğunu söyleyen Toure, "Afrika, tüm olanakların kıtasıdır." ifadesini kullandı.

Toure, kıtada yerli ve yabancı yatırımcılar için birçok fırsatın bulunduğunu vurgulayarak "Bugün Afrika'da güçlü bir demografiye sahibiz ve bu da çok sayıda tüketiciye sahip olmamızı sağlamaktadır. Afrika kıtası her türlü tarımsal faaliyet için elverişlidir. Afrika, dünya genelindeki ekilebilir arazilerin yaklaşık yüzde 60'ına sahip." dedi.

Afrika'nın ekonomik kalkınmasının önündeki engeller

Afrika'nın ekonomik kalkınmasının önünde birçok engel bulunduğunu belirten Toure, "Günümüzde küresel ekonomik ortam belirsizliklerle doludur. Dünya genelinde yaşanan krizler, ham madde fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Sağlık alanında yaşanan şoklar da bu durumu etkilemiştir. Örneğin Kovid-19 salgını... Ayrıca jeopolitik istikrarsızlık ve iklim değişikliği gibi faktörler de bulunmaktadır." diye konuştu.

Afrika'daki şirketlerin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu zorluklara karşı çeviklik ve direnç göstermeleri gerektiğini kaydeden Toure, "Şirketler, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde artan rekabetle başa çıkmak zorundadır. Ayrıca ekolojik ve dijital dönüşümlere uyum sağlamak için büyük yatırımlar yapmaları ve organizasyonel dönüşümler gerçekleştirmeleri gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fildişi Sahili Yatırımcılar için Cazibe Merkezi - Son Dakika

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