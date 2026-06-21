Filenin Sultanları Çin'i Yendi

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile mücadele etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Filenin Sultanları geriye düştüğü maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ay yıldızlı ekip, karşılaşmanın ilk setini 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti 28-26 alan Çin, skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü seti de 25-23 kazanan Çin, maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette etkili bir oyun ortaya koyan A Milli Takım, seti 25-16 alarak karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Final setinde üstünlüğü eline alan Filenin Sultanları, 15-12'lik skorla mücadeleyi 3-2 kazandı.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i de mağlup ederek Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı.