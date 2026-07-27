Filenin Sultanları Şampiyonlukla Döndü

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) - 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Valeybol Takımı yurda döndü. Takım kaptanı Gizem Örge, "Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Hedeflerimiz bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha çok çalışıp daha fazla kupa alacağız. 2023'ün altın yazını tekrardan yaşatmak istiyoruz" dedi.

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

İstanbul Havalimanı'nda Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan Filenin Sultanları için karşılama töreni düzenlendi. Takım kaptanı Gizem Örge, gördükleri ilginin emeklerinin karşılığı olduğunu belirterek, "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Galiba döktüğümüz her ter, her emek bu ülke için verdiğimiz bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, o sevincin ilk heyecanını yaşadıktan sonra sosyal medyada, televizyonlarda olsun ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısının aynı coşkuyla herkese sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine" dedi.

SANTARELLİ: "HEDEFLERİMİZ BİTMEDİ"

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli ise turnuva boyunca her geçen gün daha iyi oynadıklarını ifade ederek, "Harika bir turnuva geçirdik. Gün gün daha iyi oynayarak kazandık. Takımımla, oyuncularımla ve teknik ekibimizle gurur duyuyorum. Bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ama hedeflerimiz bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha çok çalışıp daha fazla kupa kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ise Türk voleybolunun dünya zirvesinde olduğunu belirterek, "Bugün tarihi bir başarıya daha imza attık. Türk voleybolu Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Sporcularımız büyük emek verdi, çok mücadele etti. Bu başarı hepimizin, bu başarı Türkiye'nindir. Bu çocuklara sahip çıktığınız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır" ifadelerini kullandı.

Milli takımın tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını kaydeden İstanbul Valisi Davut Gül, "Hep birlikte ülkemize çok büyük bir sevinç yaşattınız. Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının tüm fertlerine ve bu başarının oluşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN BAK: "BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORLAR"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Filenin Sultanları'nın başarılarının istikrarlı şekilde sürdüğünü vurgulayarak, "Ülkemize dönmek gurur verici, hele hele şampiyon olarak dönmek çok muhteşem. Filenin Sultanları'na yürekten teşekkür ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar. İstikrarlı şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar" diye konuştu.

ÖRGE: "DAHA YAPACAK ÇOK BÜYÜK İŞLER VAR"

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan kaptan Gizem Örge, yeni hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek, "Ülkemize bir kere daha kupayla dönmek bizim için gurur verici. 2023'ün altın yazını tekrardan yaşatmak istiyoruz. 2026 da altın bir yaz olsun istiyoruz. Yaptığımız iş çok büyük bir işti. Ama daha yapacak çok büyük işler var önümüzde. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" dedi.

A Milli Kadın Voleybel Takımı, 2023 yılında da FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olmuştu.