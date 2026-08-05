Filipinler Açıklarında 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Filipinler'in Sarangani bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı yok.
Filipinler açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin güneyindeki Sarangani bölgesinin 32 kilometre güneybatısında deprem olduğunu duyurdu.
6,3 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi, tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
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