Filipinler, BRP Teresa Magbanua'yı Çekti - Son Dakika
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Filipinler, BRP Teresa Magbanua'yı Çekti

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki BRP Teresa Magbanua gemisini limana çekti, Çin ile gerilim devam ediyor.

15.09.2024 16:19
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Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin ile egemenlik ihtilafına konu olan Sabina Sığı'nda demirli tuttuğu sahil güvenlik gemisi BRP Teresa Magbanua'yı çektiğini bildirdi.

Filipinler Ulusal Deniz Konseyi Başkanı Lucas Bersamin, yaptığı açıklamada, geminin 5 aydır süren gözcü görevini tamamladığını ve Palawan Adası'ndaki limana dönüş yolunda olduğunu duyurdu.

"Geminin, (Çin'in) müdahaleci filosunun ablukasına karşı, kötü hava şartlarında, azalan günlük erzakla görevini sürdürdüğünü" ifade eden Bersamin, mürettebatın sağlık ihtiyaçları ve geminin bakımı için limana dönüşün gerekli olduğunu vurguladı.

Bersamin, geminin ikmal ve bakımının yapılmasının ardından bölgeye dönerek, Filipinler Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği ile ülkenin egemenliğini korumak üzere görevine devam edeceğini kaydetti.

Çin'in açıklaması

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün de yaptığı açıklamada, geminin çekildiğini doğrularken, 9701 borda numaralı geminin 17 Nisan'dan bu yana yasa dışı olarak resifte demirli tutulduğunu, Çin'in de yasalara uygun şekilde uyarı ve kontrol için gerekli tedbirlerini aldığını ve Filipinler'in gemiye ikmal yapmaya yönelik birçok girişimini engellediğini belirtti.

Filipin gemisinin bölgede demirlemesinin Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini savunan Sözcü Liu, Filipinler'in tutumunun, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyelerinin 2022'de imzaladığı Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Kuralları Deklarasyonu'na aykırı olduğunu ve bölgesel barış ile istikrara zarar verdiğini dile getirdi.

Liu, Filipinler'e Çin'in egemenliğine yönelik ihlale son verme ve deklarasyonunun geçerliliğini korumak için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Sabina Sığı'ndaki gerilim

Filipinler'in "Escoda", Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı, Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın güneyindeki, Filipinler'in Palawan Adası'nın 130 kilometre batısında yer alıyor.

Filipinler'in sahil güvenlik gemisi BRP Teresa Magbanua'nın 17 Nisan'dan bu yana demirli tutulduğu resif ve çevresinde son aylarda Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemileri arasında çarpışmalara varan sürtüşmeler yaşanmıştı.

Çin'in, Filipin gemilerinin söz konusu gemiye ikmal sağlamak üzere düzenlediği seferleri engelleme çalışması iki ülke arasında gerilimi tırmandırmıştı.

Çin, 30 Ağustos'ta da Filipinler'e, Güney Çin Denizi'ndeki Sabina Sığı'nda bulunan sahil güvenlik gemisini çekmesi uyarısında bulunmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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