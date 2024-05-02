Filipinler, Çin'in gemilere tazyikli su sıkması nedeniyle Büyükelçiliği yetkililerini çağırdı - Son Dakika
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Filipinler, Çin'in gemilere tazyikli su sıkması nedeniyle Büyükelçiliği yetkililerini çağırdı

Filipinler, Çin\'in gemilere tazyikli su sıkması nedeniyle Büyükelçiliği yetkililerini çağırdı

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki gemilerine tazyikli su sıkılması nedeniyle Çin'in Manila Büyükelçiliği yetkililerinin Bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Çin Sahil Güvenliği'nin müdahalesinin ardından Çinli üst düzey yetkililerin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi. Filipinler, olayla ilgili tepkileri Çin Büyükelçiliği yetkililerine ileterek gemilerin bölgeyi terk etmesini istedi.

02.05.2024 11:27
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Filipinler Dışişleri Bakanlığı, ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki gemilerine tazyikli su sıkılması nedeniyle Çin'in Manila Büyükelçiliği yetkililerinin Bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tartışmalı suların doğusunda devriye ve ikmal görevi yürüten iki gemiye Çin Sahil Güvenliğinin müdahale etmesinin ardından, Çinli üst düzey yetkililerin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında maslahatgüzarın da bulunduğu Çin Büyükelçiliği yetkililerine olayla ilgili tepkilerin iletildiği ve Çin'e ait gemilerin olayın yaşandığı Scarborough Sığı civarını terk etmesinin istendiği vurgulandı.

Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, 30 Nisan'da Çin Sahil Güvenliği gemilerinin, devriye gezen Filipinler'e ait iki gemiye tazyikli su sıktığını bildirmişti.

Tarriela, tazyikli su sıkılması sonucu gemilerin hasar aldığını ifade ederek "Bu hasar, Çin Sahil Güvenliğinin Filipinler'e ait gemileri tazyikli suyla taciz ettiğinin kanıtıdır." demişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler, Çin'in gemilere tazyikli su sıkması nedeniyle Büyükelçiliği yetkililerini çağırdı - Son Dakika

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