Filipinler, Çin Gemilerini Uzaklaştıracak

05.05.2026 20:35
Filipinler, Çin araştırma gemilerini rızaları olmadan faaliyet gösterdikleri için uzaklaştıracak.

Filipinler Sahil Güvenliği, egemenlik ihtilafı yaşadığı sularda Çin'e ait araştırma gemilerinin "rızaları olmadan" faaliyet gösterdiğini savunarak, bu gemilerin bölgeden "uzaklaştırılması" için hava aracı ve gemi konuşlandıracaklarını bildirdi.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'ün haberine göre, Filipinler Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafı yaşanan bölgelerde Çin'e ait araştırma gemilerini tespit etti.

Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela yaptığı açıklamada, Çin'e ait gemilerin "Filipinler sularında hükümetin rızası olmadan bilimsel deniz araştırmaları yaptığını" ve bunun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) ihlal ettiğini savundu.

Tarriela, Çin'e ait gemilerin uzaklaştırılması amacıyla uçak ve gemileri bölgede konuşlandıracaklarını ve durumun yakından takip edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
