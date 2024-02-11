Filipinler, Çin\'in Güney Çin Denizi\'nde tehlikeli faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti

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Filipinler, Çin'in, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde gemilerine yönelik "tehlikeli ve engelleyici" faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.

Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), sosyal medyadan, iki ülke arasında egemenlik ihtilafının olduğu Scarborough Sığı'nda yaptıkları 9 günlük devriyenin sona erdiğini açıkladı.

Açıklamada, devriye sırasında Çin'e ait 4 geminin en az 40 kez Filipinler'e ait gemiyi takip ettiği öne sürüldü.

Çin'e ait milis gemilerinin de ayrıca Scarborough Sığı yakınlarında bulunduğu belirtilen açıklamada, Çin Sahil Güvenlik gemilerinin 4 kez "tehlikeli ve engelleyici" manevralarda bulunduğu iddiasına yer verildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.