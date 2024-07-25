Filipinler'de 1,5 Milyon Litre Yakıt Taşıyan Tanker Alabora Oldu - Son Dakika
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Filipinler'de 1,5 Milyon Litre Yakıt Taşıyan Tanker Alabora Oldu

Filipinler'in Bataan bölgesi açıklarında yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan tanker gemisi alabora oldu. Tanker gemisindeki 17 kişilik mürettebattan 16'sı kurtarıldı, kayıp bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Alabora olan gemi nedeniyle petrol sızıntısı yaşanıyor ve çevresel etkileri değerlendirmek için önlemler alınıyor.

25.07.2024 09:37
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Filipinler'in Bataan bölgesi açıklarında yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan tanker gemisinin alabora olduğu bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bautista, yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan "MT Terra Nova" tanker gemisinin, Bataan bölgesi açıklarında alabora olduğunu ve 17 kişilik mürettebattan 16'sının kurtarıldığını söyledi.

Kayıp bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bautista, tanker gemisinin alabora olması nedeniyle petrol sızıntısının yaşandığını ifade etti.

Bautista, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgaların yetkililerin müdahalesini zorlaştırdığını kaydetti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. da yaptığı açıklamada, ilgili kurumlara, petrol sızıntısının neden olduğu çevresel etkileri değerlendirmeleri için talimat verdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de 1,5 Milyon Litre Yakıt Taşıyan Tanker Alabora Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de 1,5 Milyon Litre Yakıt Taşıyan Tanker Alabora Oldu - Son Dakika
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