Filipinler'de Balıkçı Teknesinde Çıkan Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Filipinler'de Balıkçı Teknesinde Çıkan Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in orta kesimlerinde bir balıkçı teknesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangında 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise kazadan sağ olarak kurtarıldı. Hayatta kalanlardan biri ağır yaralı durumda. Yangının nedeni henüz bilinmezken soruşturma devam ediyor.

06.06.2024 10:24
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MANİLA, 6 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimlerinde Çarşamba gecesi geç saatlerde bir balıkçı teknesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sahil Güvenliğinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise kazadan sağ olarak kurtarıldı. Hayatta kalanlardan biri vücudunda oluşan üçüncü derece yanıklar nedeniyle ağır yaralandı. Durumu ciddiyetini koruyor.

Tekne, Çarşamba günü yerel saatle 20.25 sularında Cebu eyaletindeki Naga kenti kıyı şeridinin yaklaşık 1,5 deniz mili açığında alev aldı.

Sahil Güvenlik, teknede bulunan kişi sayısının daha önce bildirildiği üzere 11 değil 12 olduğunu belirtti.

Yangının nedeni henüz bilinmezken soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Filipinler'de Balıkçı Teknesinde Çıkan Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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