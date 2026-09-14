Filipinler'de feribot yangınında cesetlerin çoğu yandı, kimlik tespiti aylar alabilir - Son Dakika
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Filipinler'de feribot yangınında cesetlerin çoğu yandı, kimlik tespiti aylar alabilir

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Filipinler açıklarında 10 Eylül'de çıkan feribot yangınında 76 kişi hayatını kaybetti. Cesetlerin büyük bölümünün yanması nedeniyle DNA karşılaştırmasıyla yürütülen kimlik tespit çalışmalarının haftalar hatta aylar sürebileceği belirtildi.

Filipinler açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangında, cesetlerin büyük bölümünün yanması nedeniyle kimlik tespit çalışmalarının aylar sürebileceği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Filipinler Ulusal Polisinden adli tıp uzmanı Richard Allan Mangalip, düzenlediği basın toplantısında, 10 Eylül'de yolcu feribotunda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Feribotun farklı yerlerinde bulunan cesetlerin büyük bölümünün yanmış olduğunu belirten Mangalip, DNA örnekleri toplamaya ve bunları karşılaştırmaya başladıklarını ancak incelenmesi gereken örneklerin fazlalığı nedeniyle kimlik tespit sürecine ilişkin kesin takvim verilemeyeceğini söyledi.

Mangalip, sürecin haftalar hatta aylar sürebileceğini ifade etti.

Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda 10 Eylül'de belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiği, 13 kişiden ise hala haber alınamadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de feribot yangınında cesetlerin çoğu yandı, kimlik tespiti aylar alabilir - Son Dakika

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