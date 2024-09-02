Filipinler'de Fırtına ve Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Dersler ve İşler Durdu

Güncel

Filipinler'in kuzeyinde etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Manila'da derslere ve devlet dairelerindeki işe ara verildi.

Meteoroloji bürosundan yapılan açıklamaya göre, hızı saatte 90 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar, ülkenin kuzeydoğusundaki Quezon eyaletindeki kent ve kasabaları vurdu.

Fırtına nedeniyle başkent Manila'da derslere ve devlet dairelerindeki işe ara verildi.

Ülkenin en kalabalık bölgesi Luzon'da da fırtına uyarıları yapıldı.

Marikina Nehri kıyısındaki bölge sakinleri, şiddetli yağışlar neticesinde nehrin taşma ihtimaline karşı tahliyeye hazır olmaya çağrıldı.

Fırtınadan etkilenen birçok limanda deniz yolculuğunun geçici olarak durdurulmasıyla yaklaşık 2 bin 200 feribot yolcusu ve kargo çalışanı mahsur kaldı. Onlarca iç hat uçuşu da fırtına nedeniyle askıya alındı.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle Bulacan eyaletindeki Ipo Barajı'nda suyun neredeyse taşma seviyesine geldiğini ve bölge sakinlerini tehlikeye atmayacak miktarda su salınımı yapmayı planladıklarını duyurdu.

Polis yetkilileri de sellerden etkilenen Naga şehrinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.