Filipinler'de Fırtına ve Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Dersler ve İşler Durdu - Son Dakika
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Filipinler'de Fırtına ve Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Dersler ve İşler Durdu

Filipinler'in kuzeyinde etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Manila'da derslere ve devlet dairelerindeki işe ara verildi. Fırtınadan etkilenen limanlarda binlerce kişi mahsur kaldı ve iç hat uçuşları askıya alındı. Sellerden etkilenen Naga şehrinde ise 2 kişi hayatını kaybetti.

02.09.2024 11:18
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Filipinler'in kuzeyinde etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Manila'da derslere ve devlet dairelerindeki işe ara verildi.

Meteoroloji bürosundan yapılan açıklamaya göre, hızı saatte 90 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar, ülkenin kuzeydoğusundaki Quezon eyaletindeki kent ve kasabaları vurdu.

Fırtına nedeniyle başkent Manila'da derslere ve devlet dairelerindeki işe ara verildi.

Ülkenin en kalabalık bölgesi Luzon'da da fırtına uyarıları yapıldı.

Marikina Nehri kıyısındaki bölge sakinleri, şiddetli yağışlar neticesinde nehrin taşma ihtimaline karşı tahliyeye hazır olmaya çağrıldı.

Fırtınadan etkilenen birçok limanda deniz yolculuğunun geçici olarak durdurulmasıyla yaklaşık 2 bin 200 feribot yolcusu ve kargo çalışanı mahsur kaldı. Onlarca iç hat uçuşu da fırtına nedeniyle askıya alındı.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle Bulacan eyaletindeki Ipo Barajı'nda suyun neredeyse taşma seviyesine geldiğini ve bölge sakinlerini tehlikeye atmayacak miktarda su salınımı yapmayı planladıklarını duyurdu.

Polis yetkilileri de sellerden etkilenen Naga şehrinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de Fırtına ve Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Dersler ve İşler Durdu - Son Dakika

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