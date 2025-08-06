Filipinler'de İlk Modern Konuşma Terapi Odası Kuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'in devlete ait tek duyma engelliler okulunda ülkenin ilk modern konuşma terapi odasını kurarak eğitime ve özel gereksinimli bireylerin topluma katılımına katkı sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in 117 yıllık köklü eğitim kurumlarından biri olan ve devlete bağlı tek duyma engelliler okulu olarak faaliyet gösteren Filipinler Duyma Engelliler Okulunda kurulan ve modern ekipmanlarla donatılan ülkenin ilk konuşma terapi odası, 650 öğrencinin eğitim gördüğü kampüste hizmete sunuldu.

Proje kapsamında oluşturulan terapi odası, belirli düzeyde işitme yetisine sahip öğrencilerin dil ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla konuşma analiz sistemleri, işitsel eğitim cihazları ve görsel-işitsel destek üniteleriyle donatıldı. Sınıf, özel eğitim uzmanlarına da gelişmiş terapi imkanları sunarak, bireyselleştirilmiş eğitim planlarının daha etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlıyor.

Konuşma terapi odasının açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Jordan S. Madronio, " Türkiye'nin cömert destekleriyle kurulan bu konuşma terapi odası, öğrencilerimizin işitsel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına ve akranlarıyla daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olacak. Bu destek, fırsat eşitsizliklerini azaltma yönünde çok önemli bir yatırım." ifadelerini kullandı.

Terapist Jennifer Joy M. Mendoza, "Modern terapi odasında kullandığımız teknoloji sayesinde öğrencilerin ilerlemesini yakından takip edebiliyor, anında geri bildirim sunabiliyoruz. Bu da kalıcı gelişim açısından büyük katkı sağlıyor." dedi.

Projenin toplumsal etkisini paylaşan veli Analyn Servantes, "Tedavi süreci boyunca oğlumun iletişim becerileri büyük ölçüde gelişti. Artık sınıfta öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla daha kolay iletişim kurabiliyor. Bu da öz güvenini artırdı." sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

TİKA tarafından gerçekleştirilen projeyle Filipinler'de özel eğitime erişimin kalitesinin artırılmasının yanı sıra duyma engelli bireylerin akademik başarılarına, öz güvenlerine ve toplumsal hayata aktif katılımlarına da katkı sunuluyor.