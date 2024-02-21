Filipinler'de Kamyon Kazası: 14 Ölü, 3 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Filipinler'de Kamyon Kazası: 14 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Filipinler\'de Kamyon Kazası: 14 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Filipinler'in Negros Oriental eyaletinde bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada bazı yolcuların kamyonun altında sıkıştığı, bazılarının ise dışarı fırladığı belirtildi. Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti.

21.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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MANİLA, 21 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Negros Oriental eyaletinde Çarşamba günü bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Polis, Mabinay kasabasındaki bir otoyolda seyreden kamyon şoförünün kontrolü kaybettiğini ve aracın yerel saatle 13.30 sularında devrilerek bir uçuruma yuvarlandığını açıkladı.

Polis, bazı yolcuların ters dönen kamyonun altına sıkıştığını, bazılarının ise dışarı fırladığını belirtti.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda kaza mahallinin etrafına saçılmış cesetler görülüyor.

Polis ve kurtarma ekipleri kazazedelere yardım etmek ve ölümcül kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerine intikal etti. Kamyonda kaç kişinin bulunduğu ise netlik kazanmadı.

Kaynak: Xinhua

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