Güncel

Akaryakıta bir okkalı zam daha

- Filipinler'de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı

MANILA - Filipinler'in San Jose del Monte şehrinde bulunan bir kilisenin asma katının çökmesi sonucu 52 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Filipinler'in San Jose del Monte şehrinde facia yaşandı. Çok sayıda kişinin sabah ayinine katılmak üzere bulunduğu St. Peter Apostle Parish Kilisesinin asma katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. San Jose del Monte Şehri Kamu Bilgilendirme Ofisi'nden edinilen bilgilere göre yerel saatle 07.00 sıralarında yaşanan kazada 52 kişi yaralanırken, 80 yaşındaki bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Bölgedeki 6 farklı hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi masraflarının San Jose del Monte yerel yönetimi tarafından karşılanacağı açıklandı.

Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.