Filipinler\'de maden kazasında 45 kişi sağ olarak kurtarıldı

Güncel

MANİLA, 7 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde bir maden kasabasında Salı günü meydana gelen ve 86 kişinin toprak altında kaldığı tahmin edilen toprak kaymasında 45 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Filipinler Ordusu Doğu Komutanlığı Sözcüsü Rosa Ma. Cristina Rosete-Manuel Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bölgedeki bir maden firmasının 41 çalışanından halen haber alınamadığını söyledi.

Hayatta kalan 45 kişiden üçünün "havadan acil tahliye gerektiren kritik durumda" olduğunu belirten Manuel, Apex Mines firması tarafından bildirilen geri kalan insanların bulunması ve kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Manuel, olay yeri yakınında yaklaşık 600 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirtirken, "kendisinden haber alınamayan kişilerin ise toprak kaymasından etkilendiğinin düşünüldüğünü" sözlerine ekledi.

Sözcü, "Yollar hala ulaşıma kapalı ve bölgede cep telefonu sinyali yok" dedi. Telsiz bağlantısı kurmak ve kurtarma ile tahliye operasyonlarına yardımcı olmak üzere ordu tarafından ekipler görevlendirildi.

Eyalet afet önleme ajansından Ed Macapili bir radyo kanalına verdiği demeçte, toprak altında kalanları kurtarma operasyonunun Çarşamba günü sabah saatlerinde yeniden başladığını söyledi.

Toprak kayması, Salı günü yerel saatle 19.50 civarında Davao de Oro eyaletinde deniz kıyısındaki maden kasabası Maco'da bir maden sahası yakınında meydana geldi.

Davao de Oro, 28 Ocak'tan bu yana aralıksız yağmur nedeniyle sel ve toprak kaymalarının vurduğu Davao bölgesindeki eyaletlerden biri. Hükümet, bölgede yaklaşık 800.000 kişiyi etkileyen felakette 20'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.