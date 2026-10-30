Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı, 6 kilometrelik alanda tahliye tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı, 6 kilometrelik alanda tahliye tavsiyesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filipinler\'de Mayon Yanardağı patladı, 6 kilometrelik alanda tahliye tavsiyesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'in kuzeyindeki Albay eyaletindeki Mayon Yanardağı yerel saatle 11.53'te orta şiddette patlayarak faaliyete geçti. Enstitü alarm seviyesini 2'den 3'e çıkarırken 6 kilometrelik daimi tehlike bölgesindekilerin tahliyesini tavsiye etti.

MANİLA, 30 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in kuzeyindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı faaliyete geçti.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre, Mayon Yanardağı yerel saatle 11.53 sularında orta şiddette patlamayla faaliyete geçti. Patlama yaklaşık 6 dakika sürdü.

En yükseği 5 olan alarm seviyesini 2'den 3'e çıkaran enstitüye göre bu durum, Mayon Yanardağı'nın magmatik püskürmede yeni bir evreye girdiğine işaret ediyor. Açıklamada, önümüzdeki gün veya haftalarda yanardağın üst ve orta yamaçlarını etkileyebilecek lav akıntıları ile piroklastik akıntı ihtimalinin arttığı vurgulandı.

Yanardağ çevresindeki 6 kilometrelik daimi tehlike bölgesinde yaşayanların tahliye edilmesini tavsiye eden enstitü, sivil havacılık yetkililerini pilotları yanardağın zirvesine yakın uçmamaları konusunda uyarmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua
FilipinlerGüncelAlbayDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Tokayev’den Ankara’da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:22:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı, 6 kilometrelik alanda tahliye tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android