Filipinler'de polisler turistleri kaçırıp fidye istedi - Son Dakika
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Filipinler'de polisler turistleri kaçırıp fidye istedi

Filipinler\'de polisler turistleri kaçırıp fidye istedi

Filipinler'de dört polis memuru, bir Malezyalı ve üç Çinli turisti kaçırarak fidye talep etti. İki turist polislerin elinden kurtulup şikayette bulunurken, diğer turistler polisler tarafından darbedildi ve fidye karşılığında serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Abalos, polislerin gözaltına alındığını ve olayın kamu güveni ve polis teşkilatının temel değerlerinin ihlali olduğunu belirtti. Araştırma, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 10 kişi üzerinde devam ediyor.

05.06.2024 12:51
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Filipinler'de dört polis memurunun, turistleri kaçırıp fidye talep ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Filipinler İçişleri Bakanı Benjamin Abalos, bir Malezyalı ve üç Çinli turistin Filipinli polisler tarafından kaçırılmasına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

İki turistin polislerin elinden kurtularak şikayette bulunduğunu aktaran Abalos, kalanların polisler tarafından darbedildiği ve yaklaşık 43 bin dolar fidye karşılığında serbest bırakıldığını söyledi.

Abalos, şikayetin ardından polislerin kaçırma ve fidye isteme suçlarından gözaltına aldığını belirtti.

Polisin işin içinde olmasını "şoke edici" diye nitelendiren Abalos, "Bu olay, kamu güveninin ve polis teşkilatının temel değerlerinin ciddi ihlalidir." dedi.

Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişiye ilişkin araştırmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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