 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filipinler'de sel ve toprak kaymaları: 6 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filipinler'de sel ve toprak kaymaları: 6 ölü, 1 kayıp

Filipinler\'de sel ve toprak kaymaları: 6 ölü, 1 kayıp

Filipinler'in Davao de Oro ilinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Davao de Oro İli Felaket Önleme İdaresi (PDRRMO) tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarından etkilenen aile sayısının 13 bin 711 olduğu belirtildi. Bölgede 7 kişi yaralandı ve 183 farklı tahliye merkezine 12 bin 978 aile yerleştirildi.

03.02.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'in Davao de Oro ilinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Davao de Oro İli Felaket Önleme İdaresi (PDRRMO), bölgedeki sel ve toprak kaymalarında 6 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi.

Sel ve toprak kaymalarından 13 bin 711 aile etkilendi.

Davao İli Sivil Savunma Direktörü Ednar Dayanghirang, dün yaptığı basın toplantısında, 12 bin 978 ailenin 183 farklı tahliye merkezine yerleştirildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Filipinler, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de sel ve toprak kaymaları: 6 ölü, 1 kayıp - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 18:29:59. #1.12#
SON DAKİKA: Filipinler'de sel ve toprak kaymaları: 6 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement