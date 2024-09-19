Filipinler'de Tropikal Fırtınalar: 23 Ölü

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Filipinler'de, Ferdie, Gener ve Helen isimli tropikal fırtınalarda 23 kişi hayatını kaybederken, bu hava olaylarından yaklaşık bir milyon kişi etkilendi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) fırtınalara ilişkin açıklama yaptı.

NDRRMC, fırtınalarda 23 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını ve 15 kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.

Fırtınalardan yaklaşık bir milyon kişinin etkilendiğini belirten NDRRMC, 63 bin kişinin ise sığınaklara tahliye edildiğini açıkladı.