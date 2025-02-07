Filipinler'de Uçak Kazası: 4 Ölü

MANİLA, 7 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletinde kaza yerindeki uçak enkazı, 6 Şubat 2025.
Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletinde perşembe günü öğleden sonra Beech King Air 350 tipi bir özel uçağın düşmesi sonucu 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
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