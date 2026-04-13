Filipinler'de Ulaşım Grevi Tartışmaları
Filipinler'de Ulaşım Grevi Tartışmaları

13.04.2026 13:11
Filipinler hükümeti, ulaşım sektörü çalışanlarının planladığı grevi vakitsiz buldu, destek tedbirleri açıkladı.

Filipinler hükümeti, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yakıt fiyatlarındaki artışa yönelik tedbirleri yetersiz bulan ulaşım sektörü çalışanlarının ve sivil grupların planladığı grevin vakitsiz olduğunu bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yakıt fiyatlarında yol açtığı artışa yönelik tedbirleri yetersiz bulan Filipinli ulaşım sektörü çalışanları, ülke genelinde greve hazırlanıyor.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi Müsteşarı ve Malacanang Sarayı Basın Sorumlusu Claire Castro, ulaşım sektörü çalışanları ve sivil grupların 15-17 Nisan'da planladığı greve ilişkin açıklama yaptı.

Castro, hükümetin ulaşım sektörü için yakıt desteği ve nakit yardımı gibi adımlar attığını ancak Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın, mecliste gerekli yasa kabul edilmeden istendiği gibi katma değer vergisini kaldırma yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Ulaşım sektörünün yapmayı planladığı grevi vakitsiz olarak niteleyen Castro, hükümetin bu konuyu sektör temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

Filipinler basınına göre, planlanan greve yaklaşık 80 bin kişinin katılması bekleniyor.

Filipinler'de ulaşım sektörü çalışanları ve bazı firmalar, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı fiyat artışlarıyla mücadelede hükümetin yakıtlardan alınan vergileri kaldırmasını talep ediyor.

Manila hükümeti ise yakıt sübvansiyonu, ulaşım desteği ve nakit yardımı gibi destek programlarıyla bu krize karşı tedbirler uyguluyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de Ulaşım Grevi Tartışmaları - Son Dakika

Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
SON DAKİKA: Filipinler'de Ulaşım Grevi Tartışmaları - Son Dakika
