Filipinler'deki Fırtına ve Tayfun nedeniyle can kaybı 145'e ulaştı - Son Dakika
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Filipinler'deki Fırtına ve Tayfun nedeniyle can kaybı 145'e ulaştı

Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu, Filipinler'de 145 can kaybına neden oldu, alarm seviyeleri yükseldi.

30.10.2024 15:17
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Filipinler'de 24 Ekim'den bu yana etkili olan Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC), Trami fırtınası ve Kong-rey tayfununun etkilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede etkili olan afetler nedeniyle 24 Ekim'den bu yana 145 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler Meteoroloji Bürosunun (PAGASA) sosyal medya platformu Facebook hesabından yapılan açıklamada, Kong-rey Tayfunu'nun merkezinin Cagayan bölgesinin 350 kilometre açığı olduğu ve tayfunun hızının saatte 230 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşan Kong-rey Tayfunu'nun "süper tayfuna" dönüşmesi nedeniyle Batanes bölgesinde "4. seviye" alarm durumu verildiğini duyurdu.

Yetkililer, gemilere limandan hareket etmemelerini, denizde bulunanların ise en kısa sürede güvenli bir limana yanaşmalarını tavsiye etti.

Tayvan'a doğru ilerleyen Kong-rey tayfununun, bu yıl Tayvan'ı vuran en güçlü fırtınalardan biri olması, beraberinde şiddetli rüzgar ve yağış getirmesi bekleniyor.

Trami Tropik Fırtınası

Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), 27 Ekim'de Trami fırtınası nedeniyle 5,7 milyon kişinin yerinden olduğunu ve yaklaşık 92 bin ailenin tahliye merkezlerine sığındığını açıklamıştı.

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu afetler sonucu ölenlerin sayısı 28 Ekim'de 97'ye yükselmişti.

Çin'de dün Pasifik Okyanusu'ndan yaklaşan Kong-rey Tayfunu nedeniyle 32 yolcu feribotunun 16 güzergahtaki seferleri iptal edilmişti. Ayrıca, sahil bölgelerindeki 67 inşaat projesi ile 84 açık deniz inşaat gemisinin faaliyetleri de durdurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'deki Fırtına ve Tayfun nedeniyle can kaybı 145'e ulaştı - Son Dakika

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