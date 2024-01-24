Filipinler, helal endüstrisini geliştirmek için dört yıllık bir eylem planı açıkladı

MANİLA, 24 Ocak (Xinhua) -- Filipinler, helal endüstrisini geliştirmek için Salı günü dört yıllık bir eylem planı açıkladı. Buna göre 2028 yılına kadar ülkenin bu sektörde Asya-Pasifik bölge lideri konumuna getirilmesi hedefleniyor.

Ticaret ve Sanayi Bakanı Alfredo Pascual, Filipinler Helal Endüstrisini Geliştirme Stratejik Planı'nın "ülkeyi Asya-Pasifik'te müşteri odaklı, işbirliğine dayalı, kapsamlı ve rekabetçi bir helal geçidi ve destinasyonu yapmayı amaçladığını" ifade etti.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, halihazırda 3.000 olan Filipinler yapımı helal sertifikalı ürün ve hizmet sayısını 2028 yılına kadar 6.000'e çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Bakanlığa göre bu girişimde Müslüman Filipinlilerin, turistlerin, İslam ülkelerinden gelen ihracatçı ve bankacıların, helal ürün yatırımcılarının ve sağlık bilincine sahip tüketicilerin sayısındaki artış rol oynuyor.

Bakanlık, ülke genelindeki helal sertifikalı veya Müslüman dostu 289 konaklama tesisi ve 237 restoran sayesinde ülkenin helal turizmdeki gücünün ivme kazandığını kaydetti.

Bakanlık, helal sanayinin "küresel pazarda en çok gelecek vaat eden sektörlerden biri" olduğunu ve 2015 yılında 3,2 trilyon ABD doları olan piyasa değerinin 2025 yılına kadar 7,7 trilyon ABD dolarına ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.