Filipinler'i vuran Gaemi Tayfunu'nda can kaybı 21'e yükseldi, yakıt tankeri alabora oldu: 1 kişi kayıp - Son Dakika
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Filipinler'i vuran Gaemi Tayfunu'nda can kaybı 21'e yükseldi, yakıt tankeri alabora oldu: 1 kişi kayıp

Filipinler'de etkili olan Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymasında can kaybı 22'ye yükseldi. Bataan bölgesi açıklarında yaklaşık 1,5 milyon litre yakıt taşıyan tankerin alabora olması sonucu 16 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayboldu. Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı. Can kayıplarının nedenleri arasında boğulma, heyelan, ağaç devrilmesi ve elektrik çarpması bulunuyor. Gaemi Tayfunu, Metro Manila ve birçok bölgede ani seller ve heyelanlara neden oldu. Yakıt tankeri battı ve tankerde yakıt sızıntısı yaşanıyor.

26.07.2024 00:21
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- Filipinler'i vuran Gaemi Tayfunu'nda can kaybı 21'e yükseldi

Yakıt tankeri alabora oldu: 1 kişi kayıp

MANILA - Filipinler'de etkili olan Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymasında can kaybı 22'ye yükseldi. Bataan bölgesi açıklarında yaklaşık 1,5 milyon litre yakıt taşıyan tankerin alabora olması sonucu 16 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayboldu. Tankerde yakıt sızıntısı yaşanıyor.

Filipinler'in kuzeyini vuran Carina olarak da adlandırılan Gaemi Tayfunu'nda can kaybı artıyor. Polisten yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e çıktığı belirtildi. Can kayıplarının 7'sinin başkent Manila'da, 3'ünün Cavite, 5'inin Batangas, 3'ünün Rizal, 1'in Bulacan eyaletinde, 2'sinin Pampanga eyaletinde kayda geçtiği aktarıldı. Ölüm nedenlerinin çoğunlukla boğulma, heyelan, ağaç devrilmesi ve elektrik çarpması olduğu aktarıldı.

Bu yıl Filipinler'i vuran 3. tayfun olan Gaemi, Metro Manila ve birçok bölgede ani sellere ve heyelanlara neden oldu. Kıyılardaki ve nehir kenarındaki yerleşim yerlerinde bulunan evler ile özellikle gecekonduları sular altında kaldı, araçlar sel sularına kapıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, geçici barınma merkezlerinde kalmaya devam ediyor.

Yakıt tankeri alabora oldu: 1 kişi kayıp

Ayrıca Baatan bölgesi açıklarındaki şiddetli fırtına sırasında 1,5 milyon litre yakıt taşıyan Filipinler bandıralı "MT Terra Nova" adlı tanker battı. Yetkililer, mürettebattan 16 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin kayıp durumda olduğunu, arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Tankerde yakıt sızıntısı yaşandığı belirten yetkililer, şiddetli rüzgar ve yağışın arama çalışmalarını ve sızıntıyı kontrol altına alma çabalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Sahil Güvenlik, sızıntının başkent Manila kıyılarına ulaşma tehlikesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Filipinler'i vuran Gaemi Tayfunu'nda can kaybı 21'e yükseldi, yakıt tankeri alabora oldu: 1 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'i vuran Gaemi Tayfunu'nda can kaybı 21'e yükseldi, yakıt tankeri alabora oldu: 1 kişi kayıp - Son Dakika
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