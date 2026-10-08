Filipinler lideri Marcos, Çin-ASEAN tüzük görüşmelerinde ilerleme olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Filipinler lideri Marcos, Çin-ASEAN tüzük görüşmelerinde ilerleme olduğunu açıkladı

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Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Çin ile ASEAN arasındaki Güney Çin Denizi tüzüğü görüşmelerinde iyi ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Singapur'daki konferansta Marcos, en büyük korkusunun bir denizcinin ya da askerin hatasının kontrolden çıkması olduğunu söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcs Jr, Çin ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında Güney Çin Denizi'nde bir tüzük oluşturulması konusunda görüşmelerin "iyi ilerleme" kaydettiğini açıkladı.

Filipinler basınındaki haberlere göre, Marcos Jr. Singapur'da düzenlenen bir konferansta açıklamalarda bulundu.

Marcos Jr, Güney Çin Denizi'nde bir tüzük oluşturulması konusunda Çin ile ASEAN arasındaki görüşmelere dikkati çekerek, "Tüzük konusunda çok, çok sıkı çalışıyoruz, aslında bu konuda iyi ilerleme kaydediyoruz." dedi.

Bu konudaki müzakerelerde fikir ayrılıkları da olduğunu kabul eden Marcos Jr, "En büyük korkum, bir denizcinin ya da bir askerin bir hata yapması ve bu hatanın kontrolden çıkan bir şeye dönüşmesidir." diye konuştu.

ASEAN ve Çin, 2002'de tartışmalı sulara ilişkin bağlayıcı olmayan bir belge imzalamış ancak nihai bir anlaşma için görüşmeler sona ermemişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandıkları İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA
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