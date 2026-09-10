Filipinler Palawan açıklarında feribotta yangın çıktı, en az 5 kişi öldü

PALAWAN, 10 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'in Palawan eyaletinin kıyı bölgesinde yanan gemi enkazı, 10 Eylül 2026.

Yerel sahil güvenlik birimleri perşembe günü yaptığı açıklamada, çarşamba günü Filipinler'in Palawan eyaletindeki turistik bir bölge açıklarında bir feribotta yangın çıkması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi. (Filipinler Sahil Güvenliği/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)