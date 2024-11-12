Filipinler, Trump Yönetiminden Askeri Ödeme Beklemiyor - Son Dakika
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Filipinler, Trump Yönetiminden Askeri Ödeme Beklemiyor

Filipinler Savunma Bakanı, Trump yönetiminin askeri koruma için daha fazla ödeme talep etmeyeceğini umuyor.

12.11.2024 16:18
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Filipinler hükümeti, ABD'de göreve gelecek Donald Trump yönetiminin, ülkesinden daha fazla "askeri koruma ödemesi" talep etmemesi beklentisini taşıyor.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Avustralya'nın başkenti Canberra'ya ziyaretinde, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Teodoro, toplantıda kendisine yöneltilen Trump yönetiminin ABD askeri koruması kapsamında Filipinler'den daha fazla ödeme isteme ihtimaline yönelik soruya, "Bir açıklama beklemiyorum, umarım olmaz." cevabını verdi.

Bakan Teodoro, şunları kaydetti:

"Hem ABD hem de Filipinler olarak, ortaklığımızın devam etmesi konusunda bir çıkarımız var. Çünkü tamamen olmasa da temelde, paylaşılan tehditler var ve bu şüphesiz Çin'in aşırılığı, saldırgan ve yasa dışı faaliyetleri."

Hint-Pasifik'teki güvenlik ortaklığı

Görüşmede, Marles ve Teodoro, artan bölgesel gerginlikler karşısında Hint-Pasifik güvenlik ortaklığını genişletme konusunda anlaştı.

"İki ülke olarak, son iki yıldır stratejik konularda giderek daha yakın şekilde birlikte çalışıyoruz" diyen Marles, Avustralya'nın ABD ile ilişkilerine de değindi.

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarından bağımsız olarak Washington ile ittifakın "iyi durumda" kalacağından emin olduğunu bildiren Marles, "Trump'ın seçilmesinde ve yönetiminin oluşumunda gördüğümüz şey, küresel kurallara dayalı düzenin sürdürülmesi açısından gerçekten önemli olan ve Avustralya'nın ulusal çıkarına olan Amerika'nın dünyadaki liderlik rolünü sürdürecek bir yönetimdir." diye konuştu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine resmen başlayacak.

Kaynak: AA

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