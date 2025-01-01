Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu - Son Dakika
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Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu

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Filistin yönetimi, Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını ve faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Kararın gerekçesi olarak yayınların Filistin'in içişlerine müdahale niteliğinde kışkırtıcı içerikler taşıdığı öne sürüldü. Bu karar, daha önce İsrail tarafından alınan benzer bir yasakla örtüşüyor.

01.01.2025 23:16  Güncelleme: 23:50
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İsrail'in ardından Filistin yönetiminin de Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararı aldığı bildirildi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ, AL JAZEERA'Yİ KAPATTI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığından oluşan komitenin, Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayın ve faaliyetleriyle ilgili bir karar aldığı belirtildi. Kararın Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki yayınlarını sonlandırmayı içerdiği aktarılan haberde, Al Jazeera'nın Filistin'deki ofisini, tüm çalışmalarını ve onun bünyesinde görev yapan gazetecilerin çalışmalarını askıya aldığı ifade edildi.

"YASALARI İHLAL ETTİLER"

Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki yasaları ihlal ettiği öne sürülen haberde, Al Jazeera'nın yasal statüsünü düzeltinceye kadar çalışmalarının geçici olarak sonlandırıldığı vurgulandı. Haberde, söz konusu kararın gerekçesi olarak da "Al Jazeera televizyon kanalında Filistin'in içişlerine müdahale niteliğinde kışkırtıcı içerikler yayınlandığı" öne sürüldü. Al Jazeera televizyon kanalından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin, Al Jazeera'nın Yayınlarını Durdurdu

Öte yandan son dönemde Filistin Yönetimine bağlı güçler Batı Şeria'nın bazı yerlerinde "İsrail'e karşı direniş gösterdiklerini" söyleyen silahlı gruplara yönelik operasyonlar düzenliyor. Filistin güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda yürüttüğü "operasyonda" 9 kişi hayatını kaybetmişti.

AL JAZEERA'NİN İSRAİL'DEKİ FAALİYETLERİ DE SONLANDIRILMIŞTI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı. Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

İsrail makamları, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak buradaki tüm ekipmanlara el koymuştu.

Filistin, Al Jazeera\'nin yayınlarını durdurdu
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    bizene aqlardan 3 25 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah Yardımcıları Olsun.. Zor Günler Geçiyor Filistin Halkı 24 4 Yanıtla
  • Numin null:
    yok yok biz miting yapmaya devam edelim 1 13 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    ah ziyon Abbas.israilden talimatı aldın. 12 1 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    Mahmut Abbas vatan hainisin 8 0 Yanıtla
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