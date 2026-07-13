Filistin Başbakanı AB'den Destek İstedi - Son Dakika
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Filistin Başbakanı AB'den Destek İstedi

13.07.2026 13:08
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Filistin Başbakanı Mustafa, AB'ye Gazze'nin insani durumu ve vergi gelirleri için baskı çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Birliği'ne (AB), Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının açılması, insani yardımların girişinin sağlanması ve İsrail'in alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerinin serbest bırakılması için İsrail üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu.

Filistin Hükümeti İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mustafa, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki son gelişmeler ile Filistin'e yönelik Avrupa desteğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Mustafa, Gazze'deki insani durumun giderek ağırlaştığını belirterek, sınır kapılarının açılması, insani yardım konvoyları ile yeniden imar ve erken toparlanma çalışmalarına yönelik malzemelerin bölgeye girişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı ayrıca, Gazze'nin yeniden imarı ve toparlanma planına yönelik Avrupa desteğinin artırılmasını isterken, İsrail'in alıkoyduğu Filistin'e ait vergi gelirlerinin serbest bırakılması için uluslararası baskının yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Açıklamaya göre Kallas da Avrupa Birliği'nin Filistin'in reform programını, Gazze'nin yeniden imarı, enkaz kaldırma çalışmaları ve tıbbi tahliye süreçlerine verdiği desteği sürdüreceğini belirtti.

Filistin hükümetine göre, kamu gelirlerinin yaklaşık yüzde 68'ini oluşturan ve İsrail'in tahsil ederek Filistin yönetimine aktarması gereken vergi gelirlerinden alıkonulan tutar 6 milyar doları aştı.

İsrail, 2019'dan bu yana Filistin'in vergi gelirlerinden kesintiler yaparken, son bir yılı aşkın süredir bu gelirlerin transferini tamamen durdurdu. Filistin yönetimi, bunun kamu hizmetlerinin yürütülmesini ve kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesini ciddi şekilde zorlaştırdığını vurguluyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Ramallah, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı AB'den Destek İstedi - Son Dakika

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