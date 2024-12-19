Filistin Bayrağı Maçta Kriz Çıkardı - Son Dakika
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Filistin Bayrağı Maçta Kriz Çıkardı

Nanterre'de Hapoel Holon maçında sahaya Filistin bayrağıyla inen genç, İsrailli taraftarlarca darbedildi.

19.12.2024 01:16
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Fransa'da Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları arasındaki müsabakada, sahaya Filistin bayrağıyla inen genç, İsrailli taraftarlarca darbedildi.

Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de oynanan maçta, Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları karşılaştı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, maç sırasında sahaya Filistin bayrağıyla inen ve kendini kovalayan güvenlik görevlilerinden kaçarak tribüne giren gencin, İsrailli taraftarlarca darbedildiği görülüyor.

Araya giren polis, İsrail takımının taraftarlarını uzaklaştırırken, Filistin destekçisi taraftarlara sert müdahalede bulundu.

Bu sırada, İsrailli taraftarlar ise Filistin destekçisi taraftarlara hakaret etti.

Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Nanterre Belediyesinin, müsabakanın seyircisiz oynanmasına dair kararını bugün iptal etmişti.

Filistin destekçilerinin, müsabakaya karşı Nanterre'de düzenlemeyi planladığı gösteriye de yasak getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Bayrağı Maçta Kriz Çıkardı - Son Dakika

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