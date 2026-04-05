Filistin'de Soykırım Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Filistin’deki durumu soykırım olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bugün dünyanın gözü önünde Filistin'de sistematik bir katliam yaşanıyor. Katil İsrail Meclisi, işgal altındaki topraklarda vatanını savunan Filistinli esirler için 'idam yasası'nı onayladı. Bu artık bir çatışma değil, bu bir savaş değil, bu açık bir soykırımdır" dedi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün dünyanın gözü önünde Filistin'de sistematik bir katliam yaşandığını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Katil İsrail Meclisi, işgal altındaki topraklarda vatanını savunan Filistinli esirler için 'idam yasası'nı onayladı. Bu artık bir çatışma değil, bu bir savaş değil, bu açık bir soykırımdır. İsrail yönetimi, onlarca yıldır sürdürdüğü işgali meşrulaştırmak adına hukuku bir infaz aracına dönüştürmüş, evrensel insan haklarını ayaklar altına almıştır. Ancak burada asıl üzerinde durulması gereken acı tablo şudur: Binlerce can feda edilirken, çocukların geleceği ellerinden alınırken ve bir milletin var olma hakkı yok sayılırken dünya bu vahşeti adeta bir film izler gibi seyretmektedir."

"Bu mesele 21. yüzyılda insan kalabilme sınavıdır"

Daha da vahimi sözde Müslüman ülkelerin yöneticileri, bu zulmü sadece kınayarak, cılız bildiriler yayımlayarak sorumluluktan kaçabileceklerini sanmaktadır. Bilinmelidir ki katil rejimle ticareti kesmeyen, ekonomik ve siyasi yaptırımları masaya koyamayan her yönetim, atılan her kınama mesajıyla aslında kendi acziyetini ilan etmektedir. Hiçbir güç vatanını savunan bir milletin yaşama iradesini elinden alamaz. Hiçbir kirli siyaset veya stratejik hesap çocukların ölümünü meşrulaştıramaz. Bu mesele artık sadece Filistin'in sınırları içinde kalmış bir toprak meselesi değildir. Bu mesele 21. yüzyılda insan kalabilme sınavıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Hüseyin Baş, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:55:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.