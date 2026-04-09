Filistin'den Mescid-i Aksa Uyarısı
Filistin'den Mescid-i Aksa Uyarısı

09.04.2026 22:45
Filistin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları kınadı ve gerilimi artırdı.

Filistin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa avlusuna yaptığı baskın saatlerinin uzatılmasını, kutsal mekanın içinde yeni fiili durumlar yaratmayı ve zaman açısından bölme politikalarını pekiştirmeyi amaçlayan planlı bir "gerilimi tırmandırma hamlesi" olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail güçlerinin sıkı koruması altında Aksa'nın avlusunda dini ritüeller yapmaları, şarkı söylemeleri ve ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

İsrail yönetiminin fanatik Yahudilerin Aksa'nın avlusuna yaptığı baskın saatlerini uzatmasına tepki gösterilen açıklamada, bunun kutsal mekanın içinde yeni fiili durumlar yaratmayı ve zaman açısından bölme politikalarını pekiştirmeyi amaçlayan planlı bir "gerilimi tırmandırma hamlesi" olduğu belirtildi.

İsrail'in Kudüs'te aldığı tüm önlemlerin, baskınların düzenlenmesi ve sürelerinin uzatılmasının "yasa dışı ve geçersiz" olduğu, bunun uluslararası hukuk ve ilgili meşruiyet kararlarının ciddi bir ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

İsrail'in Kudüs üzerinde hiçbir egemenliği olmadığı, egemenliğin Filistin Devleti'ne ait olduğu, 144 dönümlük Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğu ve herhangi bir zaman veya mekan temelli bölme girişiminin reddedildiğinin altı çizildi.

Bu tırmanışın tüm sonuçlarından İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm baskın ve ihlallerin derhal durdurulması ve ibadet edenlere uygulanan kısıtlamaların kaldırılması talep edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve kurumlarına, ihlalleri durdurmak, Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarını korumak, ibadet özgürlüğünü güvence altına almak ve İsrail makamlarını hesap vermeye zorlayacak caydırıcı önlemler almak için acil ve etkili hareket etmeleri çağrısı yapıldı.

İslami Vakıflar Dairesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'nın yeniden açıldığı bugün sabah ve öğle sonrası olmak üzere 448 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mekan, 28 Şubat'tan itibaren İran'a karşı yürütülen savaş nedeniyle kapalıydı.

Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaş nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa'nın yeniden açıldığı bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail polisinin korumasında düzenlenen baskın sırasında Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal eden fanatik İsrailliler, Aksa'nın avlusunda ayin yapmıştı.

İsrail polisi ise baskın sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusunda ibadet eden 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

