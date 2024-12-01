Filistin'den Tehcir Uyarısı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehcir edilmesine ilişkin çağrılarının tehlikeleri konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'ın yanıltıcı bir isimle (gönüllü göç) Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehcir edilmesine ilişkin kışkırtıcı açıklamaları kınandı.

Açıklamada, İsrailli bazı yetkililerin "Gazze'deki Filistinlilerin göçe zorlanması, Gazze Şeridi'ndeki sayılarının azaltılması ve yarısından fazlasının bölge dışı edilmesi" çağrılarıyla övündüğüne dikkati çekildi.

Bakanlık açıklamasında, bu çağrıların, "İsrail savaş makinesinin Gazze Şeridi'nde yaşamı her yönüyle yok etmek; burayı insan yaşamına elverişli olmayan kavrulmuş bir toprağa dönüştürmek için yaptıklarıyla" tutarlı olduğu kaydedildi.

İsrail hükümetinin, aşırılık yanlısı bakanların bu tür taleplerini yerine getirdiğine ve bu tür politikaları hızla uyguladığına işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumdan, bu çağrıları ciddiyetle ele alarak engellenmesi için derhal müdahalede bulunmalarını istendi.