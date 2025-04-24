Filistin'den Türkiye'ye Destek Mesajı

Filistin, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "Dost Türkiye, Cumhurbaşkanı, hükümeti, halkı ve depremden etkilenen herkesle tam dayanışma içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'daki Filistin vatandaşlarının durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, Filistinlilere, Türk yetkili makamlarından yayımlanan resmi talimatlara uyma çağrısı yapıldı.