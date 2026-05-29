Filistin'den Uluslararası Topluma Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin'den Uluslararası Topluma Çağrı

29.05.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı uluslararası koruma talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği suçların durdurulması, hesap verebilirlik mekanizmalarının işletilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve ateşkese ilişkin anlaşma ve mutabakatların "açık ihlali" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ateşkes ilanından bu yana çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 1000'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, binlercesinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in sivilleri, altyapıyı ve barınma merkezlerini hedef almayı sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin, "sınır kapılarının kapalı tutulması, insani yardımların girişinin kısıtlanması ve yardımların yeterli ve düzenli şekilde ulaştırılmasının engellenmesi nedeniyle daha da ağırlaştığı" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki saldırıların genişletilmesi ve bölgenin yaklaşık yüzde 70'i üzerinde İsrail kontrolü kurulmasına ilişkin açıklamaları kınandı.

Netanyahu'nun bu adımının, Filistin Devleti'nin kurulmasına giden yolları kapattığı belirtilerek başta ABD olmak üzere arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in suçlarını durdurmak için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca barınma, sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmaksızın sürdürülebilir şekilde ulaştırılması, saldırıların durdurulması ve Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den Uluslararası Topluma Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan’ın cezaevindeki fotoğrafı İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın cezaevindeki fotoğrafı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar Belçika kral ve kraliçesini İngiltere’de kimse umursamadı Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:51:02. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin'den Uluslararası Topluma Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.