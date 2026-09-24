Filistin Devlet Başkanı Abbas, Nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulundu

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Devlet Başkanı Abbas, halkına yönelik yeni bir Nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulundu. Abbas ayrıca yerleşimci şiddetine müsaade edilmemesi çağrısında bulundu.
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Halkımıza yönelik yeni bir Nekbe ve katliama izin verilmemesi, ayrıca yerleşimci şiddetine müsaade edilmemesi çağrısında bulunuyoruz."
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?