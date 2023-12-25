 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarını değerlendirdi

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelerek İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarını değerlendirdi. Ebu Rudeyne, İsrail'in saldırılarının durması için dünya liderleriyle temas halinde olduklarını ve Filistin halkının tehcir edilmesine engel olacaklarını belirtti. Dibeybe ise Filistin'in savaşı durdurma çalışmalarına destek verdiklerini ifade etti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail\'in saldırılarını değerlendirdi
25.12.2023 - 23:19,
Abone Ol

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İsrail'in, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarını değerlendirdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya'nın başkenti Trablus'ta Dibeybe ile bir araya geldi.

Ebu Rudeyne, Dibeybe'yi, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları ve işlenen soykırım ile Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve yasa dışı yerleşimlerle ilgili bilgilendirdi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durması için dünya ülkeleri liderleriyle temas halinde olduklarını dile getiren Ebu Rudeyne, ne pahasına olursa olsun Filistin halkının tehcir edilmesine engel olacaklarını ifade etti.

Dibeybe ise Libya'nın Filistin halkını ve haklı davasını her zaman desteklediğini ve Filistin'in, savaşı durdurma amacıyla yürüttüğü çalışmalara gereken desteği sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Dibeybe, İsrail, Libya, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarını değerlendirdi - Son Dakika


00:16
TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45
Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı
23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik' Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı

Son Dakika
00:16 TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45 Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:33:50. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement