Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail\'in saldırılarını değerlendirdi

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İsrail'in, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarını değerlendirdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya'nın başkenti Trablus'ta Dibeybe ile bir araya geldi.

Ebu Rudeyne, Dibeybe'yi, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları ve işlenen soykırım ile Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve yasa dışı yerleşimlerle ilgili bilgilendirdi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durması için dünya ülkeleri liderleriyle temas halinde olduklarını dile getiren Ebu Rudeyne, ne pahasına olursa olsun Filistin halkının tehcir edilmesine engel olacaklarını ifade etti.

Dibeybe ise Libya'nın Filistin halkını ve haklı davasını her zaman desteklediğini ve Filistin'in, savaşı durdurma amacıyla yürüttüğü çalışmalara gereken desteği sunduğunu kaydetti.