Filistin Eğitim Bakanlığı Dünya Öğretmenler Günü'nde 800 öğretmenin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Eğitim Bakanlığı Dünya Öğretmenler Günü'nde 800 öğretmenin öldüğünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 800 öğretmenin öldüğünü, 3 bin 300'den fazlasının yaralandığını, 170'den fazlasının alıkonulduğunu bildirdi. Uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 800 öğretmenin hayatını kaybettiği, 3 bin 300'den fazla öğretmenin yaralandığı belirtildi.

Filistin Eğitim Bakanlığı, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da eğitime ve eğitimcilere yönelik ağır kayıplara yol açan ihlallerine dikkati çekti.

"İşgal altındaki Filistin topraklarında öğretmenler, sistematik saldırılar karşısında eğitim hakkını korumak için gerçek bir varoluş mücadelesi veriyor." denilen açıklamada, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'daki eğitim sektörünün "kapsamlı bir yıkıma" maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 800 öğretmenin öldüğü, 3 bin 300'den fazla öğretmenin yaralandığı, 170'den fazlasının alıkonulduğu kaydedildi.

Filistinli öğretmenlerin çok sayıda ihlale maruz kaldığına, işgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce kontrol noktası ve İsrail'in hareket kısıtlamaları nedeniyle eğitim kurumlarına erişimin engellendiğine işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail tarafından alıkonulan öğretmenlerin serbest bırakılması için harekete geçme, eğitimcilere yönelik ihlallerin durması için Tel Aviv'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 175 binden fazla kişi yaralandı.

Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
Dünya Öğretmenler Günüİnsan HaklarıBatı ŞeriaOrta DoğuFilistinİsrailGüncelEğitimGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi Dükkanını açtı Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi! Dükkanını açtı
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
18:05
A Milli Takım’da sakatlık İdmanı yarıda bıraktı
A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
17:37
Mert Hakan Yandaş’ın aylar süren hasreti bitti
Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
17:31
Kırıkkale’de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
Kırıkkale'de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 18:27:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Filistin Eğitim Bakanlığı Dünya Öğretmenler Günü'nde 800 öğretmenin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei