Filistin Eğitim Bakanlığı Dünya Öğretmenler Günü'nde 800 öğretmenin öldüğünü bildirdi

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 800 öğretmenin hayatını kaybettiği, 3 bin 300'den fazla öğretmenin yaralandığı belirtildi.

Filistin Eğitim Bakanlığı, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da eğitime ve eğitimcilere yönelik ağır kayıplara yol açan ihlallerine dikkati çekti.

"İşgal altındaki Filistin topraklarında öğretmenler, sistematik saldırılar karşısında eğitim hakkını korumak için gerçek bir varoluş mücadelesi veriyor." denilen açıklamada, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'daki eğitim sektörünün "kapsamlı bir yıkıma" maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 800 öğretmenin öldüğü, 3 bin 300'den fazla öğretmenin yaralandığı, 170'den fazlasının alıkonulduğu kaydedildi.

Filistinli öğretmenlerin çok sayıda ihlale maruz kaldığına, işgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce kontrol noktası ve İsrail'in hareket kısıtlamaları nedeniyle eğitim kurumlarına erişimin engellendiğine işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail tarafından alıkonulan öğretmenlerin serbest bırakılması için harekete geçme, eğitimcilere yönelik ihlallerin durması için Tel Aviv'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 175 binden fazla kişi yaralandı.

Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.