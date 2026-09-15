Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Batı Şeria'daki gözaltılarını saha infazı olarak niteledi - Son Dakika
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Batı Şeria'daki gözaltılarını saha infazı olarak niteledi

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki gözaltılarının saha infazına dönüştüğünü belirtti. Cemiyet, El-Bire'de evine düzenlenen baskında öldürülen 54 yaşındaki Filistinlinin ardından BM ve insan hakları örgütlerine hesap sorma çağrısı yaptı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği gözaltıları, saha infazına dönüştürdüğünü belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in sabaha karşı El-Bire kentindeki evine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu Ziyad Muhammed Cabir'i (54) öldürmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, Cabir'in evine düzenlenen ve yeğeni ile bir akrabasının da gözaltına alındığı baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun dün akşamdan salı sabahına kadar işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Açıklamada, Cabir'in öldürülmesinin de gözaltı ve baskınlar sırasında yaşanan "katliamlar zincirinin" bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin yaklaşık bir ay önce Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde gözaltı amacıyla düzenlediği baskında Filistinli Fethi Hazım'ı evinde öldürdüğü hatırlatıldı.

Olayın, Batı Şeria'daki gözaltılar sırasında yaşanan öldürme ve "saha infazı" vakalarındaki artışı yansıtan bir başka "suç" olduğu vurgulandı.

Teslim edilen cenazelerde kelepçe izleri mevcut

Açıklamada, öldürülen bazı Filistinlilerin bedenlerinde kelepçe izlerine rastlandığı belirtildi. Daha önceki esir takası anlaşmaları kapsamında İsrail tarafından teslim edilen naaşlara ilişkin bulgu ve verilerde de benzer izlerin tespit edildiğine dikkat çekildi.

Esirler Cemiyeti, İsrail Meclisinin mart ayında Filistinli tutuklulara yönelik idam yasasını onayladığına işaret ederek, Tel Aviv yönetimini bu yasa ve çeşitli düzenlemeler aracılığıyla "öldürme eylemlerini yasallaştırmaya" çalışmakla suçladı.

Cemiyet, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunarak, İsrailli yetkililerin öldürme ve "saha infazı" suçlarından hesap vermesini istedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Batı Şeria'daki gözaltılarını saha infazı olarak niteledi - Son Dakika

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