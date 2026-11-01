Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre gazeteci Tavil'in idari tutukluluğu 4 ay uzatıldı - Son Dakika
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Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre gazeteci Tavil'in idari tutukluluğu 4 ay uzatıldı

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Filistin Esirler Cemiyeti, iki aydır hücre hapsinde tutulan gazeteci Büşra Tavil'in idari tutukluluğunun 4 ay daha uzatıldığını açıkladı. Cemiyet, Tavil'in darp ve gaz sıkmaya maruz kaldığını belirterek hücre hapsine son verilmesi ve serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistinli gazeteci Büşra Tavil'in İsrail hapishanesinde iki aydır hücre hapsinde tutulduğunu ve ağır ihlallere maruz kaldığını açıkladı.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının şubat ayından bu yana hiçbir suçlama yöneltilmeden alıkonulan Filistinli gazeteci Tavil'in "idari tutukluluk" kararını 4 ay daha uzattığı belirtildi.

İsrail hapishanesinde iki aydır hücre hapsinde tutulan Tavil'in hücresine sık sık baskın düzenlendiği, darp edildiği, gaz sıkıldığı ve temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığı belirtilerek, bu durumun sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

Tavil'in hücre hapsine son verilmesi, sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Ayrıca Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası insan hakları kuruluşlarına, tutukluluk koşullarını yakından takip etmek için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Filistin Esirler Cemiyetinin daha önceki açıklamalarında, gözlerinde, cildinde ve ellerinde kuruluk ve kelepçelerden kaynaklanan uyuşma sorunu yaşayan Tavil'in, tecride sevk edilmeden önce de zorlu şartlar ve temel ihtiyaçlardan yoksunluk nedeniyle "uyuz" hastalığına yakalandığı bildirilmişti.

Tavil, aktardığı mesajlarda yeterli gıda bulamadığını, suyunun sararmış olmasına rağmen musluktan içmek zorunda kaldığını, kıyafetlerini yıkayamadığını ve yeni kıyafet temin edemediğini belirtmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum bırakılarak 6 aya kadar tutuklanabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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