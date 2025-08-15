Filistin, Kızılhaç'tan Acil Müdahale İstedi

Filistin yönetimi, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin korunması için Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) acil müdahalede bulunmasını istedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi İbrahim Hireyşi, ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e bir mektup gönderdi.

Mektupta Hireyşi, "İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin hayatlarının korunması için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin İsrail hapishanesindeki durumuna dikkati çeken Hireyşi, "Yıllardır tecritte tutulan, şiddetli darba ve ölüm tehdidine maruz bırakılan Bergusi'nin sağlık durumu ve yaşam koşulları ciddi biçimde kötüleşti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "Filistin halkını ve liderlerini etnik temizlik çerçevesinde sistematik biçimde hedef aldığını" vurgulayan Hireyşi, İsrail hapishanelerinde tutulan yaşlı, kadın, çocuk ve idari tutuklular başta olmak üzere "risk altındaki tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını" istedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Bergusi'nin hücresine girerek kendisini ölümle tehdit etmesini "uluslararası müdahale gerektiren ağır bir suç" şeklinde nitelendiren Hireyşi, ICRC dahil uluslararası kuruluşların konuya ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ben-Gvir, Bergusi'yi tutulduğu hücreye baskın düzenleyerek tehdit etmişti. Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." demişti.

O anlara ait görüntülerde Bergusi'nin sağlık durumunun kötü olduğu görülmüştü.