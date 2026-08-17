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Filistin Konvoyu Geri Dönüyor

Filistin Konvoyu Geri Dönüyor
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Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Irak'ta bekletildikten sonra geri dönmek zorunda kaldı.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen "Filistin Konvoyu" geri dönüyor.

Filistin halkıyla dayanışma amacıyla yola çıkan ve Irak'a geçiş için İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen konvoyun sözcüsü Dr. Hüseyin Durmaz, AA muhabirine, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkarak Srebrenitsa'dan başlattıkları konvoyun birçok ülkeden geçip, Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi.

Türkiye'nin birçok şehrinde ilerledikten sonra Irak'a gitmek üzere Habur Sınır Kapısı'ndan geçtiklerini ifade eden Durmaz, "Ancak konvoyumuz İbrahim Halil Sınır Kapısı'na geçemeden tampon bölgede durduruldu. 6 gündür orada eylemler yapıyoruz, sesimizi duyurmaya ve kapıyı açtırmaya çalışıyoruz ama bugün itibarıyla tampon bölgedeki eylemimizi, saha eylemlerini sonlandırıp süreci hukuki ve dijital boyutta devam ettirmek üzere bir adım attık." dedi.

Durmaz, konvoyun üç hedefi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlar, Batı Şeria'nın yeni Gazze olmasını engellemek. Unutulmuş, ateşkes aldatmacasıyla gündemden düşürülmüş Gazze'nin yeniden dünya gündemine gelmesi ve bir de aktivist-halk buluşmalarıyla yeni fikir ve iradelerin ortaya çıkması için bir zemin oluşturmak. Hedeflerimizin birçoğuna ulaştık. Gönlümüz Filistin'e geçmeyi, orada kardeşlerimizle kucaklaşmayı arzuluyordu. Bunu yapamadık. Üzgünüz ama kararlıyız. Bundan sonra da özgür Filistin sloganı gerçekleşene kadar yolculuğumuza devam edeceğiz. Aktivistler bugün dönüş yapacaklar. Evlerimize doğru yavaş yavaş döneceğiz. Her türlü hukuki evrakımız, vizemiz hazır olmasına rağmen geçiş yapamamamızdan kaynaklı bize izah edilmesi gereken bir durum var. İsrail baskısının olduğunun bilincindeyiz ama bölge ülkelerinin de vicdan sahipleri gibi birleşip kendi kararlarını alıp sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Mücadelemizi hukuki ve dijital boyutta sürdürmeye devam edeceğiz. Gazze'nin sesini yükselttik. Bu davanın yalnızca bir coğrafyanın değil, bütün insanlığın ortak meselesi olduğunu vurguladık. Filistin Konvoyu olarak tampon bölgedeki eylemlerimizi bu aşamada noktalandırıyoruz."

Aktivistlerden Çağdaş Güngör de konvoya İstanbul'dan katıldığını belirterek, "Tüm resmi ve yasal yollar denendi. Günlerce bizi kapıda tuttular. Bugün konvoyumuzu bitiriyoruz. Eylemimizi bitirme değil, bir sonraki eyleme kadar bırakma kararı aldık." diye konuştu.

Öte yandan aktivistlerin Habur Sınır Kapısı'ndan gruplar halinde Türkiye'ye geçiş yaptığı görüldü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Geri Dönüyor - Son Dakika

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