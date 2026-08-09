Filistin Konvoyu Mardin'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Konvoyu Mardin'e Ulaştı

Filistin Konvoyu Mardin\'e Ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Mardin'de coşkuyla karşılandı ve Barış mesajı verdi.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Mardin'e geldi.

Diyarbakır'daki programlarını dün tamamlayan konvoy, Mardin'e ulaştı.

Konvoy, Mardinli vatandaşlar ve STK'ler tarafından Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Sultan Mahallesi girişinde Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı. Burada toplanan kalabalık, "Gazze'ye selam, direnişe devam" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Filistin Konvoyu İcra Kurulu Üyesi Hakan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarından itibaren Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmayı planladıklarını belirterek, "Biz Ürdün ve Irak makamlarının bu konuda konvoyumuza yol açacağını düşünüyoruz, inanıyoruz. Çünkü konvoyumuzun sivil, şiddetsiz ve bölgedeki barışa, huzura dikkat çekecek ve katkı sağlayacak bir yönü olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Filistin'de yaşananlara değinen Şimşek, şöyle konuştu:

"Batı Şeria'da artarak devam eden bir tehcir politikası var. Siyonist rejim, orada adına yerleşimci denilen bir kitleyle Filistin halkını topraklarından, bahçelerinden, yurtlarından ediyor. Bu tehcir, yeni bir tehcir, yeni bir göç dalgasına yol açıyor. Batı Şeria'yı Gazze'ye dönüştürmek istiyor. Konvoyumuzun amaçlarından biri Batı Şeria'nın Gazzeleşme sürecine engel olmak, bunu dünyaya duyurmak ve buradaki sessizliği yıkmak açıkçası."

Konvoya İstanbul'dan katılan Aynur Karabulut da farklı ülkelerden 500 katılımcı ile hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi.

Gazze'de saldırıların hala şiddetli bir şekilde sürdüğünü ifade eden Karabulut, "Terör ve işgalci yapı asla vazgeçmiyor. Bu noktada biz de Filistin konvoyu olarak dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşete dikkat çekmek istedik." diye konuştu.

Daha sonra konvoy, akşam düzenlenecek miting için merkez Artuklu ilçesine hareket etti.

Kaynak: AA

Politika, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Mardin'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 06:42:35. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin Konvoyu Mardin'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.