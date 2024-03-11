Filistinli Aileler, Ramazanı Renkli Süslemelerle Karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli Aileler, Ramazanı Renkli Süslemelerle Karşılıyor

Filistinli Abdurrahman el-Cedi'nin ailesi, Gazze Şeridi'ndeki mülteci kampında çadırlarını renkli kurdele ve fenerlerle süsleyerek ramazan ayını karşıladı. Aileler, çocuklarının ramazan coşkusunu yaşaması için savaş ve göçe rağmen bu etkinlikleri sürdürüyor. Gazze'deki mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler, büyük zorluklar içinde hayatlarını sürdürüyor.

11.03.2024 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli Abdurrahman el-Cedi'nin (37) ailesi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kamptaki çadırlarını renkli kurdele ve fenerlerle pırıl pırıl donatarak ramazan ayını karşıladı.

Cedi Ailesi, savaşın en acımasız haliyle devam ettiği Gazze'de ramazan öncesinde yaptıkları bu süsleme işlemini kendi çocukları ve kamptaki diğer çocuklara ramazan coşkusunu yaşatmak için gerçekleştiriyor.

Aileler geleneksel olarak kendi çocukluklarında yaşadıkları ramazan coşkusunu çocuklarının da yaşaması amacıyla, savaş ve göçün zorluklarına rağmen bu yönde faaliyetleri sürdürmekte çaba gösteriyor.

Süsleme işlemi tamamlandıktan sonra çadırlarının dışında toplanan aile fertleri birbirleriyle şakalaşarak neşeli anlarla ramazana giriş yapmayı hedefliyor.

Abdurrahman Cedi, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nden buraya gelmek zorunda kaldıklarını belirterek, hayatlarında yaşadıkları en zor şartlarda bir ramazan geçirdiklerini söyledi.

Savaş, yıkım, şehitler vs diğer zor şartlara rağmen çocuklarını neşelendirmenin bir yolu olan bu etkinlikte ısrar ettiklerinin altını çizen Cedi, "Diğer Müslümanlar gibi bizler de sokakları süsler renkli parlak ışıklarla donatırdık. Bu yıl biraz az oldu ama çocukların psikolojini biraz olsun değiştirmek istedik. Onların günahı ne bunlarda?" diye konuştu.

Cedi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu türden ramazan etkinlikleri, bizler küçükken üzerimizde olumlu büyük etkileri oldu. Şimdi bizim bu yaptığımızla da kamptaki diğer çocuklarla birlikte bir neşe ve mutluluk oluşsun istedik. Çocuklar ellerinde ramazan fenerleri ve ramazan şarkılarıyla koşuşturup dururken, yukarıda İsrail savaş uçaklarının gürültüsü onların seslerini bastırıyordu."

Abdurrahman Cedi, konuşmasında tüm dünya ülkelerine savaşın bitmesi, Gazze halkına insani yardım ve evlerine geri dönmeleri için müdahale etmeleri çağrısı yaptı.

Cedilerin çadırının karşısındaki komşu çadırda süslere bakışlarında mutluluk ve neşe gözlenen Nusayrat Mülteci Kampı'ndan gelen 9 yaşındaki Rola Derahim, "babasının çocukların içlerindeki savaş acılarını hafifletmek amacıyla süslemeleri yapmakta ısrar ettiğini" söyledi.

Rola Derahim, "Ramazanın neşeli havasını yaşayacağız, her sene olduğu gibi." dedi.

Gazze'deki hükümet yetkililerine göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden gelen Filistinliler, 1 milyon 300 bin kişilik mülteci kamplarında büyük zorluklar içinde yaşıyor.

Kaynak: AA

Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Aileler, Ramazanı Renkli Süslemelerle Karşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Trendyol 1. Lig'de 26. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
    22:47 Trendyol 1. Lig'de 26. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

    Trendyol 1. Lig'de 26. hafta sonunda Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek galip geldi. Göztepe ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek liderlik mücadelesini sürdürdü. Eyüpspor ise Ahlatcı Çorum FK'ya 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu kaybetti. Göztepe, 8 maç kala Kocaelispor ile 10 puanlık fark yakalayarak avantaj sağladı.

  • Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazası mağduru ailelerle iftar yaptı
    22:43 Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazası mağduru ailelerle iftar yaptı

    Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle bir araya gelerek ilk iftarlarını gerçekleştirdi. Vali Aydoğdu, dayanışma ve birlik mesajı vererek zorlu süreci birlikte aşacaklarını belirtti.

  • Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 Yendi
    22:43 Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 Yendi

    Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Ev sahibi ekip Sorescu ve Dragus'un golleriyle galibiyete ulaştı. Beşiktaş ise penaltı atışını kaçırarak mağlup oldu.

  • Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonluk Yarışını Sürdürdü
    22:42 Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonluk Yarışını Sürdürdü

    Trendyol Süper Lig'in 29. haftası tamamlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe, galibiyet serilerine devam ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Galatasaray liderliğini korurken, Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini aldı.

  • Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti
    22:40 Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti

    Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın gollerini Sorescu ve Draguş attı.

  • Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek
    22:39 Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Malatya'da 3 bin 200 kişiye iftar yemeği verecek. Ayrıca Tunceli'de 4 bin 500 kişiye, Elazığ'da ise bin öğrenciye iftar yemeği verilecektir. İftar programı, Malatya'da İl Halk Kütüphanesi'nin bahçesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkı olmak üzere iki yerde gerçekleştirilecektir.

  • Mardin'de Anne ve İki Çocuğu Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti
    22:39 Mardin'de Anne ve İki Çocuğu Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 6. katında oturan Semire Aktürk, çocuğunu kurtarmaya çalışırken pencereden düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne ve çocuklarından biri daha yaşam mücadelesini kaybetti.

  • Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor'u 3-2 Mağlup Etti
    22:38 Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor'u 3-2 Mağlup Etti

    Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Sinan, Topalli ve Oğuz'un attığı gollerle Manisa FK galibiyete ulaştı.


22:25 Kara Kartal ağır yaralı Beşiktaş, Gaziantep FK’ye deplasmanda 2-0 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi
22:23 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
20:51 Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan uçakta irtifa kaybı: En az 50 yaralı Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan uçakta irtifa kaybı: En az 50 yaralı
20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara İhtiyacı Yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
22:14 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı
21:59 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:35 Sudan’daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor Sudan'daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
18:09 Netanyahu’dan Biden’ın “İsrail’e artık faydadan çok zarar veriyor“ sözlerine yanıt Netanyahu'dan Biden'ın "İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor" sözlerine yanıt
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 22:48:22. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinli Aileler, Ramazanı Renkli Süslemelerle Karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement